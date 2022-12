Attention à l'arnaque au faux inspecteur des impôts dans la Manche

Faux banquier, faut compte de formation, faux agent de la CPAM, de la mutuelle...et dernier en date : le faux délit fiscal. Il s'agit d'un appel téléphonique passé par quelqu'un qui prétend être un inspecteur des impôts d'un centre près de chez vous et qui vous indique que vous êtes en infraction "de délit fiscal". Il vous demande de l'argent ou des coordonnées bancaires sous peine de 2 ans de prison. Le ton est menaçant et vise à vous faire peur.

Le plus souvent ce sont les personnes âgées qui sont visées.

Les services fiscaux de la Manche rappellent que les numéros de carte bancaire des usagers ne sont jamais demandés

Il est conseillé de porter plainte et d'alerter votre centre des impôts

Vous pouvez en informer la plateforme 33700 qui lutte contre les spams vocaux et SMS.

Des arnaques bien rodées

Vous avez peut-être déjà des mails émanant soit disant de la direction générale de la police judiciaire et qui vous indique que vous êtes poursuivis pour pédopornographie. Il vous est alors demandé de faire un virement bancaire, présenté comme une amende, afin de « classer l’affaire ». C'est le même stratagème à des fins frauduleuses. Il ne faut pas répondre.