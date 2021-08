Attention à une vague de cambriolages dans les Deux-Sèvres

Attention dans les Deux-Sèvres. Plusieurs cambriolages ont récemment été constatés sur les secteurs de Niort, entre Bessines et St Hilaire-la-Palud et Parthenay (Vasles et les environs). La gendarmerie appelle à la vigilance et précise qu'en cas de présence ou de comportement suspect, il faut composer le 17 ou le 112.

