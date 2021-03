Arnaques et démarchages abusifs : les autorités appellent à la vigilance

Elles se multiplient avec l'imagination sans limites des escrocs. Les arnaques ont décidément de l'avenir et la vigilance doit être permanente.

La communauté de communes Ambert Livradois Forez et la ville d’Ambert indiquent être régulièrement saisies de nombreux faits de démarches abusives, opérées par des sociétés proposant des travaux de rénovation énergétique. Des offres qui reposent sur des dispositifs de financement d’État réels mais leur usage peut être détourné, et la qualité des réalisations peut laisser à désirer.

Les personnes âgées principales victimes

Du côté d'Ambert plusieurs plaintes ont été enregistrées par les services du commissariat de police concernant une forme nouvelle d'arnaque au téléphone, visant principalement des personnes âgées.

La victime reçoit un appel en provenance soit-disant de son opérateur téléphonique et son interlocuteur lui indique de rester en ligne pour vérification de la sûreté de la liaison. Après plusieurs minutes d'attente, l'escroc demande à sa victime de rappeler un numéro spécial. C'est un numéro de téléphone en Afrique du Sud qui est largement surtaxé. La victime reçoit ensuite une facture de plusieurs centaines d'euros.

Des stratagèmes variés

Autre arnaque signalée sur la page Facebook de la police de l'Allier, des stratagèmes qui reposent sur l’utilisation d’une fausse qualité.

Dans le premier cas, un homme contacte une personne âgée par téléphone, se présentant comme un fonctionnaire de police enquêtant sur une affaire de cartes bancaires volées. Il demande alors à sa victime de se rendre dans un bureau de tabac pour piéger cet établissement, prétendument véreux, à travers l’achat de tickets PCS. L’individu parvenait ensuite à se faire remettre les codes des tickets par sa victime, prétextant que l’argent serait, par la suite, viré en retour sur son compte.

Dans la seconde situation, un homme, se présentant au domicile de la victime, lui indique appartenir aux services de la ville de Montluçon et lui fait étudier, puis remplir, divers documents. Le délinquant profite alors de l’inattention de son hôte pour voler ce qu'il peut.

Les autorités rappellent que si vous êtes confrontés à des individus suscitant votre méfiance, vous pouvez contacter les services de Police, en composant le numéro 17. En cas de présentation à votre domicile, les personnes se réclamant de structures institutionnelles sont généralement munies de cartes professionnelles ou de documents attestant de leur mission.