Attention arnaques : recrudescence des mails usurpant l'appellation gendarmerie

La gendarmerie du Gard alerte sur une arnaque de plus en plus courante : des courriels qui usurpent justement l'identité de.. la gendarmerie.

La gendarmerie du Gard lance ce jeudi une alerte pour dénoncer une arnaque de plus en plus courante : "depuis quelques semaines, nous constatons une recrudescence des courriels usurpant l'appellation gendarmerie et vous faisant part de votre mise en cause dans des infractions pénales (pédopornograhie notamment)". Les gendarmes rappellent à la plus grande vigilance, avec quelques réflexes de base à respecter.

La gendarmerie ne vous demandera jamais de vous expliquer par email : "1 - Ne répondez pas ! Ne cliquez sur aucun lien ! 2 - Signalez le message à la plateforme signalspam ! ( https://www.signal-spam.fr/ ) 3 - Supprimez le !"