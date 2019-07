Attention au coup de vent sur la pointe de la Bretagne

Tout juste remis d'une période de forte chaleur, l'ouest breton s'expose désormais à un coup de vent, ce lundi et ce mardi, avec le passage de la dépression Wolfgang. Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 100 kilomètres/heure sur le Finistère.

Région Bretagne, France

Señor Météo ne sait plus où donner de la tête. Alors qu'elle se remet juste du récent épisode de chaleur, la pointe bretonne est traversée par un coup de vent ce lundi soir et ce mardi 30 juillet. Météo France a placé les trois départements de l'ouest breton en vigilance jaune orage et vents violents jusqu'à 16 heures, mardi.

Les averses ont commencé dans la matinée du lundi 29 juillet. Elles vont reprendre après une accalmie dans l'après-midi.

Dans la nuit, Météo France Brest-Guipavas (Finistère) prévoit jusqu'à 100 kilomètres/heures sur le littoral et jusqu'à 80 kilomètres/heure dans les terres.

En mer, les creux pourraient atteindre six mètres, aussi bien en mer d'Iroise que dans l'océan Atlantique.

Que quatre coups de vent équivalents depuis 1945

Rien de bien inhabituel en hiver. En revanche, un tel événement est bien plus rare en été. La station Météo France finistérienne n'en a compté que quatre équivalents depuis 1945.

En fait, la Bretagne se trouve sur le passage de cette dépression qui remonte du sud-ouest vers le Pays-de-Galles.

Prudence dans les campings

Ce n'est pas l'intensité de ce coup de vent qui le rend particulier, c'est la saison. Météo France appelle donc les vacanciers à la prudence, ainsi que tous ceux ayant prévu un tour en mer.

Il faudra attendre quelques jours avant de retrouver une météo plus estivale.