Attention au démarchage abusif lié au recensement de la population à Cherbourg-en-Cotentin

Ces derniers jours, plusieurs cas de démarchages abusifs liés au recensement de la population ont été signalés à Cherbourg-en-Cotentin. La municipalité appelle à al plus grande vigilance.

Le recensement a débuté le 20 janvier dernier et depuis quelques temps la ville de Cherbourg-en-Cotentin constate une recrudescence de faux agents recenseurs en Normandie. Plusieurs cas de démarchages abusifs ont été signalés. les personnes entrent dans les logements et questionnent les habitants sur la déperdition de chaleur de leur habitation. Il s’agit en réalité d’un démarchage abusif pour la vente de produits d’isolation.

La Ville tient à rappeler que les agents recenseurs recrutés sont tous munis d’une carte officielle. Et il leur est interdit de pénétrer dans les logements en raison du contexte sanitaire.

Un courrier est déposé dans la boîte aux lettres des personnes concernées par le recensement de la population. Le questionnaire est complété par les occupants du logement.

Les informations demandées concernent principalement l’habitation (superficie, année de construction, équipement…) et les occupants (âges, professions, moyens de transport…).

Le recensement est mené par l’Etat et les communes et coordonné par l‘Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (Insee). Il avait été annulé en raison de la crise sanitaire en 2021.