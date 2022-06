Attention au risque de noyade dans le canal de Marseille

Le canal de Marseille est long de 174 kilomètres, il traverse 23 communes dans les Bouches-du-Rhône et malgré ses eaux d'apparence calme, il recèle bien des dangers. La société des eaux de Marseille et les pompiers des Bouches-du-Rhône rappellent qu'il est interdit de s'y baigner.

Voilà un spot de baignade d'apparence idéale ! La "vanne de la font des Bois" offre une oasis de fraîcheur en ces temps de forte chaleur.

Un site prisé de certains jeunes de la commune voisine, La Roque d'Anthéron, confirme le patron de la police municipale, Serge Albertini : " ils font des plongeons du petit pont, on leur dit souvent que c'est très dangereux. Ce sont les caméras du site ou les promeneurs qui nous donnent l'alerte".

Car le danger, ici, est partout, rappelle Jean-Marc Gautier, le chef du centre de secours : "il y a du courant, les parois sont verticales, pleines de limon et d'algues, elles glissent, et si l'on n'est pas aidé par une tierce personne, il est impossible de remonter".

Dans ce lieu, le danger est encore accru par la présence d'une vanne qui provoque de forts remous et un courant important en direction d'un tunnel.

Mais le message de prévention ne concerne pas que les baigneurs qui s'aventureraient dans le canal malgré les nombreux panneaux d'interdiction. Pour la Société des Eaux de Marseille, les promeneurs sont également visés : "parfois il est tentant de venir randonner, ou simplement balader son chien sur les port du canal. Mais c'est strictement interdit en raison du risque de chute. Une chute accidentelle découle sur un fort risque de noyade" précise Emmanuel Guiol, chef adjoint à l'exploitation de la Société des Eaux de Marseille Métropole.

Chaque été, deux incidents sérieux sont à déplorer dans les eaux de ce canal qui relie La Roque d'Anthéron à La Ciotat, en passant par Marseille. La prévention réalisée, notamment auprès du public scolaire, a permis de faire chuter considérablement le nombre de victimes.

Mais à l'approche d'une saison estivale qui s'annonce des plus chaudes, la vigilance et la responsabilité de tous restent plus que jamais indispensables.