Attention aux arnaques à l'Assurance maladie sur vos boîtes mail

Les fêtes de fin d'année marquent le retour des messages frauduleux sur internet. Par exemple, un courrier électronique vous annonce un remboursement d'argent si... vous cliquez sur un lien. Et après ? On vous demande vos coordonnées bancaires : vous voilà piégé, et votre compte débité !

C'est ce qu'on appelle le phishing - terme anglosaxon. Autrement dit : le harponnage de vos données personnelles.

Signaler les mails suspects permet de pister les escrocs

Dans le Grand Est, des mails suspects ont été reçus en pagaille, ces derniers jours, en provenance d'une fausse adresse faisant croire à un courrier de l'assurance maladie. Le site internet ameli.fr et les responsables des CPAM nous invitent à rester vigilants.

Il ne faut jamais répondre à ces courriels. Surtout ne pas cliquer sur un lien qui pourrait bloquer votre ordinateur.

Un faux mail faisant croire à un remboursement qui viendrait de l'assurance maladie (capture d'écran). © Radio France - Laurent Watrin

En cas de doute, vous pouvez appeler le 3646, le numéro de l'assurance maladie. "En aucun cas, nos services ne demandent des renseignements personnels par courrier électronique ou par téléphone", précise une chargée de communication de l'assurance maladie du Grand Est.

Nous vous rappelons que seul le 3646 vous permet de joindre votre CPAM et nous vous appelons donc à la vigilance.

Il est très utile de signaler ces mails frauduleux, afin que les autorités puissent retrouver la trace des escrocs.