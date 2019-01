Attention aux arnaques à la rénovation énergétique dans le Grand Est

La Région et l'agence de l'environnement ADEME appellent à la vigilance dans le Grand Est en raison d'une multiplication de "démarchages douteux" de particuliers ces dernières semaines. Un seul contact, selon eux pour toute information, les Espaces Info Energie du Grand Est.

(Photo d'illustration) Les arnaques à la rénovation énergétique se multiplient dans le Grand Est selon la Région et l'ADEME

Grand Est, France

"Les démarchages douteux se multiplient dans la région pour vendre aux particuliers, une chaudière, une pompe à chaleur, des panneaux solaires, un poêle à bois ou une isolation à 1 euro" alertent dans un communiqué ce jeudi 31 janvier la Région Grand Est et l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie ADEME, dans le cadre de leur programme Climaxion. Ils appellent à la prudence, selon eux, il s'agit le plus souvent d'une arnaque.

S'informer au préalable auprès d'un conseiller

Région et ADEME en profitent pour mettre en avant les Espaces Info Energie du Grand Est. Ils indiquent aux particuliers démarchés "qu'ils ne doivent prendre aucun engagement directement sans avoir contacté au préalable un conseiller d'un Espace Info Energie ou d'une plateforme de rénovation".

Pour plus d'information sur les Espaces Info Energie : 0 808 800 700 ou www.eie-grandest.fr