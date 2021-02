Attention aux arnaques "au faux président", alerte la gendarmerie du Loiret

La gendarmerie du Loiret alerte sur plusieurs tentatives et cas d'arnaques au faux président ces dernières semaines. Un ou des escrocs obtiennent un virement d'argent important de la part d'une entreprise en se faisant passer pour le patron d'une entreprise cliente ou autre.

Un cas avéré près d'Orléans

Deux tentatives ont été enregistrées récemment sur les secteurs de Gien et de Montargis, et un cas a été avéré dans l'Orléanais, c'est-à-dire qu'une entreprise s'est fait avoir par cette arnaque et a viré une somme d'argent à des escrocs (la gendarmerie ne nous communique pas le nom de la société ni le montant du préjudice).

Cette arnaque a plusieurs variantes, mais le principe est le suivant : les escrocs usurpent l'identité d'un client ou d'une entreprise habituée à travailler avec la victime. Et à un moment, ils demandent un virement d'argent en urgence, pour régler une facture ou autre, profitant du lien de confiance établi. Et quand la victime s'en rend compte, il est souvent trop tard car les escrocs sont situés à l'étranger et l'argent part aussi hors de France.

Soyez vigilants, notamment pendant les congés"

"Nous appelons à la plus grande vigilance les entreprises du Loiret, quelle que soit leur taille (TPE, PME, ETI, groupes)", indique la gendarmerie du Loiret dans un communiqué, "en particulier lors de la période des vacances scolaires : les escrocs mettent fréquemment à profit les congés d’une partie des responsables pour tenter de déstabiliser les collaborateurs les remplaçant."

La gendarmerie donne un certain nombre de conseils face à ces arnaques : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fiches-reflexes/escroquerie-faux-ordres-virement-fovi