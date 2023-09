Attention aux arnaques aux faux agents en Moselle

C'est un phénomène récurrent mais qui mérite régulièrement une alerte : les arnaques aux "faux agents". La préfecture de la Moselle appelle ce vendredi à la vigilance des particuliers. Il s'agit souvent d'individus se présentant, seul ou à plusieurs, comme des agents EDF, de la CAF ou de la police. Un prétexte pour commettre un cambriolage ou repérer les lieux pour un passage futur.

Personnes âgées ou isolées

La préfecture précise que "les seniors et personnes isolées, identifiés préalablement, sont plus particulièrement visés. Les tentatives se font généralement pendant la pause méridienne et en pleine journée, quand il y a peu de monde aux alentours."

Elle rappelle également quelques messages de prudence : vérifier l'identité de votre interlocuteur par sa carte professionnelle, ne jamais laisser une personne seule dans une pièce, placer en lieu sur les objets de valeur… Et en cas de doute, composer le 17.