Attention aux arnaques aux mamies dans les Landes !

Sept dames âgées se sont fait voler dans les rues de Dax des bijoux par de jeunes filles qui prétendaient reconnaître leur mamie !

Après l'arnaque aux rétros, l'arnaque aux mamies ! L'inventivité des malandrins est sans limites. Certains prétextent de faux liens de famille pour flouer les personnes vulnérables. En ce moment, le scénario à la mode est le suivant : dans la rue ou sur des parkings, de jeunes femmes d'Europe de l'Est prétendent reconnaître leur aïeule qui leur manque tant.

Elles se jettent, en larmes, au cou des retraitées en déclamant qu'elles sont tellement émues par la réincarnation de leur famille lointaine. Et quand l'étreinte se relâche, les colliers et divers bijoux ont disparu. L'une des victimes a même failli se faire délester de sa bague à l'issue de ce câlin frauduleux !

7 victimes en moins d'un mois !

La police dacquoise a été saisie de sept plaintes, elle est actuellement en pleine enquête et ne donne pas d'autres précisions. Mais d'ores et déjà, le parquet de Dax met en garde contre les effusions trop démonstratives ! Deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années (l'une parle français) auraient sévi entre *le 20 septembre et le 11 octobre à Dax.

*

Les victimes sont des femmes âgées entre 75 et 90 ans ! Les voleuses aux mains agiles, quasiment professionnelles, ont ciblé les parkings de centres commerciaux, les maisons de retraite et l'hôpital thermal de Dax.