Attention aux arnaques en ligne prévient la douane de Bourgogne

La perspective des fêtes de fin d'année dope les achats en ligne. La douane lance une campagne pour sensibiliser aux éventuels risques des achats à distance.

Cindy Barbet est chargée de communication des douanes de Bourgogne également en charge du pôle action économique.

France Bleu Auxerre : il y a beaucoup d'arnaques en ligne en cette période ?

Cindy Barbet : Les arnaques sont très présentes en cette période tant sur les marchandise que sur les prix. Il peut s'agir de contrefaçons ou de marchandises interdites à la vente comme les produits du tabac.

Comment repérer les arnaques ?

L'offre trop attractive est souvent trompeuse. Les prix minorés ne prennent souvent pas en compte les droits et taxes à payer normalement, que peut vous faire régler le transporteur à la livraison, d'où les mauvaises surprises.

Vous retrouvez les bons réflexes sur le site douanes.gouv.fr. On vous donne 12 bons conseils avant d'acheter sur internet.

Les douanes intensifient leur contrôle en ce moment ?

Oui même si on effectue les contrôles tout au long de l'année. Avec les fêtes on se concentre sur les jouets et les produits électroniques qui en plus de causer un préjudice fiscal peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.

Nous avons relevé l'an dernier plus de 27 000 fraudes en fret express et fret postal dont un quart concernait des contrefaçons qui copiaient des marques. Il s'agissait principalement de vêtements, de jeux, de jouets et de produits électroniques .