Des malfaiteurs contactent les particuliers qui ont perdu leurs animaux et leur demandent ensuite une rançon. Les gendarmes du Morbihan lancent un appel à la prudence, face à cette arnaque qui touche toute la France.

Présent dans de nombreux départements, le groupe Pet Alert est basé sur l'entraide et la solidarité. Il propose aux particuliers qui ont perdu leur animal de compagnie de déposer une annonce, avec une photo. Les partages et la magie des réseaux sociaux permettent ensuite souvent de retrouver l'animal en fuite.

"Une somme d'argent pour retrouver leur compagnon"

Mais certains profitent de la détresse des propriétaires d'animaux qui ont perdu leur compagnon, et n'hésitent pas à mettre en place des arnaques. La gendarmerie du Morbihan lance un message d'alerte sur Facebook. Les militaires dénoncent :"Ces individus mal-intentionnés contactent les propriétaires à la recherche de leur chat ou de leur chien, en récupérant leur numéro de téléphone ou leur adresse courriel via les annonces Pet Alert, et leur réclament ensuite une somme d’argent pour retrouver leur compagnon."

Pet alert mis hors de cause

Les militaires précisent bien que le réseau Pet Alert est "totalement étranger à cette manipulation et est tout aussi victime de cette arnaque dite de « vishing », ou hameçonnage par téléphone. "

Il ne faut pas accepter de remettre de l'argent à des inconnus et en cas de doute, il faut signaler le problème à la gendarmerie.