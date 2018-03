Les prévisions de Météo France indiquent des risques en hausse et passant de "marqué" à "fort" sur quasiment tous les massifs ce vendredi

Grenoble, France

Après le grand-froid et avec de nouvelles précipitations et, toujours, du vent, Météo France alerte ce vendredi et pour tout ce week-end sur le risque élevé d'avalanche dans les massifs isérois.

Le risque évolue de 3 à 4 sur une échelle de 5 au-dessus de 1 600m dans l'Oisans et Belledonne et au-dessus de 1 800m dans les Grandes Rousses et le Vercors. Soit d'un risque "marqué" à un risque "fort" sur tous les versants. Un risque qui évolue de 2 à 3 en Chartreuse au-dessus de 1 800m

Outre la carte ci-dessus vous pouvez consulter le bulletin avalanche complet