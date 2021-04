Attention aux cambriolages à Soyaux en Charente

La Police Nationale met en garde les habitants de Soyaux. Des cambrioleurs rôdent en ce moment dans le secteur du Bois et de l'Hôtel des Impôts. Ils agissent souvent en milieu d'après-midi ou entre 12h et 14h. Plusieurs cambriolages ont été signalés ces jours-ci.

