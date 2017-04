Une heure devant un écran, c'est 20 minutes de vie en moins met en garde un docteur en neurosciences à Rochefort

Un docteur en neurosciences met en garde contre le danger de rester trop longtemps devant un écran : "Une heure passée devant la télé, c'est 20 minutes de vie en moins" dit Michel Desmurget. Il sera ce jeudi soir de 19h à 21h au Palais des congrès de Rochefort.

Les collégiens de Rochefort en Charente-Maritime vont participer ce jeudi à des conférences pour les prévenir des risques liés à une trop longue exposition devant un écran, qu'il s'agisse de télévision, tablettes ou jeux vidéo.

Selon le docteur en neurosciences, Michel Desmurget, au delà d'une demi-heure passée devant un écran, on s'expose à des risques pour la santé.

Une heure de télé, c'est 20 minutes de vie en moins... © Maxppp - Gérard Lauret

Michel Desmurget est directeur de recherche à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod , affilié à l' université de Lyon.

Il explique que l'accoutumance aux écrans c'est un peu comme le tabac :"si vous fumez une cigarette une fois dans votre vie, ça n' aura pas d'effets. Mais si vous fumez régulièrement, l'accumulation de ce tabagisme va faire que vous allez perdre 3 ou 4 ans d'espérance de vie en moyenne. C'est la même chose quand on reste assis trop longtemps devant un écran". Ce que Michel Desmurget nomme "la sédentarité", peut avoir de nombreuses conséquences chez l'enfant comme chez l'adulte : troubles du sommeil, manque de créativité et d'imagination, risque d'obésité et plus tard risques cardiovasculaires.