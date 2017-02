Attention aux envahisseuses sur le littoral Avranchin !

Attention aux chenilles processionnaires !!!! Les petites bêtes remontent progressivement du sud vers le nord du pays et notamment depuis quelques années sur la façade de l'Avranchin. Dans les secteurs de Jullouville et Saint-Pair-sur-Mer qui en comptent aujourd'hui des quantités très importantes.

Principalement présentes sur le littoral les chenilles processionnaires commencent depuis peu à s'étendre en direction de l'est vers les terres. Dites du "Pin" elles adorent ces arbres dont elles mangent les aiguilles. Il peut y avoir plusieurs nids dans un même arbre. Et elles peuvent faire des cordons en se suivant en procession sur plus de 40 mètres. Ces chenilles très urticantes affaiblissent aussi les arbres, alors il faut s'en protéger. Antoine Métayer directeur de la fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche : "il y a quand même des protections à prendre c'est de rester à distance de ces processions, éviter de rester en-dessous des arbres quand il y a des nids".

NID DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES © Maxppp - Angélique SUREL

Des envahisseuses qui gagnent du terrain

Chaque année à la même période elles quittent leur nid en haut des pins et descendent de l'arbre. La chenille processionnaire non seulement affaiblit les arbres mais et c'est plus grave provoque aussi des allergies. Avec ses poils urticants et volatiles elle est responsables de démangeaisons, affections oculaires ou respiratoires. Chez l'homme mais aussi chez les animaux domestiques. La commune de Saint-Pair-sur-Mer sur le littoral manchois est durement touchée alors la mairie a mis en place des éco-pièges comme nous l'explique le responsable des espaces verts Christophe Léonard : " l'éco-piège c'est un cercle autour de l'arbre avec une petite gouttière, la chenille descend dedans et tombe plus bas dans un sac." Reste une autre soltution aussi très naturelle : des nichoirs à mésange...Ce petit oiseau peut en famille manger jusqu'à 500 chenilles par jours. Des chenilles que la mésange débarrasse même auparavant des poils urticants pour nourrir ses petits.