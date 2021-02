Attention aux escroqueries à la vaccination contre le covid-19, prévient la gendarmerie de l'Allier

Des escrocs, se faisant passer pour des soignants ou des personnels de mairie, et visant plus particulièrement les personnes âgées, proposent des rendez-vous de vaccination contre le covid-19, parfois à domicile. La gendarmerie de l'Allier appelle à la plus grande prudence.