Attention aux escroqueries liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées

Attention si vous êtes médecin, infirmier libéral ou encore commerçant. Dans la Drôme, depuis quelques jours, des entreprises peu scrupuleuses proposent des diagnostics sur l'accessibilité pour les personnes handicapées à des prix exorbitants alors que ces démarches sont gratuites.

890 euros pour monter un dossier

Les établissements accueillant du public doivent se mettre aux normes concernant l'accessibilité des personnes handicapées. Depuis près de trois ans, s'ils n'ont pas déposé en mairie ou en préfecture un agenda des travaux, ils risquent une amende de 1.500 euros en moyenne.

Des entreprises peu scrupuleuses profitent de cette obligation pour mettre la pression sur des commerçants et des professions libérales afin de faire de l'argent. Christine, psychologue à Valence, a reçu plusieurs courriers d'une société qui lui proposait de réaliser son "agenda d'accessibilité programmée" pour 890 euros. Faute de temps et d'informations claires sur le sujet, Christine a fini par céder et payer ce service par carte bancaire.

"Je suis un peu le dindon de la farce !"

"Après avoir payé, j'ai réalisé que c'était une arnaque et j'ai porté plainte" explique-t-elle. Une autre victime de ces sociétés peu scrupuleuses a également porté plainte ces derniers jours à Valence.

Christine s'est rétractée et espère pouvoir être remboursée .

Des sociétés souvent légales mais malhonnêtes

La gendarmerie de Rhône-Alpes a mis en garde en janvier 2017 suite à une première série d'escroqueries. -

Ces sociétés sont bien souvent légales. Ces entreprises réalisent bien un service et montent ce dossier d'accessibilité pour leurs clients mais à des prix exorbitants alors que ces démarches peuvent être réalisées par les commerçants eux-mêmes et sont totalement gratuites.

Les forces de l'ordre vous conseillent de ne pas payer ces sociétés si vous avez un doute et de contacter la mairie ou la préfecture pour obtenir des informations concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées. Les gendarmes avaient lancé un appel à la prudence concernant ces sociétés dès janvier 2017.

Hamid a également été démarché par ces sociétés peu scrupuleuses, l'an dernier et de nouveau cette semaine. Il est réparateur de téléphones à Montélimar. L'entreprise s'est présentée comme un organisme agréé et lui a proposé ses services après négociation pour près de 400 euros. Hamid a eu un doute et a refusé. "La personne de la société a tenté de nous faire peur avec l'amende, c'est juste une entreprise qui cherche à faire de l'argent ; c'est une arnaque".

"Ce n'est pas sain comme démarchage, c'est malhonnête"

L'Association des Paralysés de France (AFP) de la Drôme rappelle que ces démarches sont entièrement gratuites et qu'elle aide gratuitement les commerçants ou les professions libérales à monter leur dossier. L'APF de la Drôme est joignable au : 04.75.78.58.60