Attention aux faux billets de cinéma en circulation à Valence

Cela s'appelle movie money, en référence au cinéma pour lequel ces faux billets sont censés être fabriqués. En trois semaines, trois commerçants valentinois ont été victimes de ces arnaques ou tentatives d'arnaque à Valence. Des acheteurs tendent ces faux billets de 10, 20 ou 50 euros. Ce sont des contrefaçons grossières mais qui peuvent tromper si on n'y prête pas attention.

La movie money en pleine expansion en France

Ce type d'escroquerie est en plein développement partout en France car ces faux billets sont en vente libre sur internet. Ils se trouvent très simplement, vendus par liasses à petits prix.

Le billet ne présente pas les signes de sécurité habituels (hologrammes, relief, réaction aux ultraviolets...). Et surtout, il est bien écrit sur le billet "movie money" sous le drapeau européen et il y a un avertissement en anglais «This is not legal tender, It's used for motion props», indiquant que celui-ci n’a pas cours légal et est réservé au cinéma.