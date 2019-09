Attention aux "faux billets" de cinéma en Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau, France

La gendarmerie d'Indre-et-Loire alerte sur la circulation de fausse-monnaie ou "Movie money" dans le département. Il s'agit d'imitations grossières de billets de banque utilisés pour les tournages de films. Ces billets sont en vente facilement sur internet. Même s'ils sont facilement décelables, ils peuvent parfois faire illusion. Pourtant, le grain du papier est vraiment différent. Et une inscription doit vous alerter. Il s'agit de la mention en anglais : "This in not legal. It is to be used for motion props". Ce qui signifie en français : Ceci n'est pas légal. Il doit être utilisé comme accessoire de cinéma. La gendarmerie, sur sa page Facebook, explique d'ailleurs comment identifier ces faux billets.

Comment détecter la "Movie Money" - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Un homme essaye de payer avec cette monnaie à Azay-le-Rideau

La gendarmerie explique que cet été, le 30 août dernier, un jeune homme a essayé de régler son plein d'essence dans une station service d'Azay-le-rideau. Mais le gérant a donné l'alerte. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes. Ces derniers ont découvert une centaine de ces répliques à son domicile.