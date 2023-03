Attention aux faux garagistes à Angoulême !

La Police Nationale de la Charente lance un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux : méfiez-vous des faux garagistes.

Plusieurs cas ont été constatés dans le secteur d'Angoulême récemment. Des petits malins prennent contact avec des garagistes et se font passer pour des policiers. Ils demandent les immatriculations des véhicules en réparation, ainsi que les identités des clients et leurs numéros de téléphone. Ils appellent ensuite ces automobilistes, en se faisant passer cette fois, pour les garagistes. Il faut régler les travaux de réparation. Mais, pas de chance, le lecteur de carte bleue est en panne, il faut acheter au bureau de tabac des tickets Transcash et transmettre les codes. Si vous avez fait l'objet de ce type de demande, ou si vous recevez un appel de ce genre, n'hésitez pas à venir déposer plainte au commissariat d'Angoulême.

