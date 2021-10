Attention aux faux mails à entête de la gendarmerie ou de la police

Les faux mails se multiplient et la gendarmerie met en garde les internautes. A entête de banques, assurances, allocations familiales et maintenant des forces de l'ordre, police et gendarmerie, il ne faut surtout pas y répondre.

Leurs entêtes comportent les logos ressemblant à ceux de services officiels, comme les impôts, votre banque, l'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales, la gendarmerie ou la police nationale, et même Europol... Qu'ont en commun ces mails que vous recevez ? La plupart vous demandent de répondre en donnant des informations personnelles (noms, coordonnées, données bancaires...). Et tous sont des faux.

Quand on y regarde à deux fois, on remarque que ce mail est un faux grossier, mais si on n'y prête pas garde, la ressemblance peut être troublante. La gendarmerie demande de redoubler de vigilance. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Calvados met en garde les internautes : "Nous vous avions déjà alerté sur ce phénomène plus tôt dans l'année. Mais ces dernières semaines, deux variantes circulent à nouveau. Prétendument signés par le général Christian Rodriguez, directeur de la Gendarmerie, ou par la "directrice d'Europol", ces messages vous informent d'une convocation à venir pour répondre de faits délictuels. Là encore, ce sont des faux !"

Internautes affolés, voir apeurés de recevoir de tels mails

La Gendarmerie précise qu'elle ne demandera jamais à quiconque de s'expliquer par mail. Il faut donc être particulièrement vigilant. Et surtout vérifier les adresses des destinataires. Si elles ne terminent par "gendarmerie[.]interieur[.]gouv[.]fr" sont des faux.

La gendarmerie réagit après la recrudescence ces derniers jours de mails frauduleux. "Vous êtes de plus en plus nombreux à en recevoir et à nous contacter, soit pour nous signaler le message suspect, soit dans l'incompréhension totale, affolés, voire apeurés, pour clamer haut et fort votre innocence".

Face à ces arnaques, l'attitude à adopter est simple et tient en trois points :

1/ Ne répondez pas et de ne transmettez en aucun cas des données personnelles.

2/ Ne transmettez pas le message à d'autres personnes.

3/ Si vous recevez de tels messages, vous pouvez les signaler soit par une plainte dans une brigade ou un commissariat, soit sur internet via la plateforme Pharos (https://www.internet-signalement.gouv.fr/.../Accueil...) ou la plateforme Signal Spam (https://assistance.signal-spam.fr).