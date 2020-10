Attention aux faux policiers à Vitry-le-François et Fère-Champenoise

La gendarmerie de la Marne prévient de la présence possible de personnes se faisant passer pour des faux policiers dans le secteur de Vitry-le-François et Fère-Champenoise.

Selon les informations communiquées, il s'agirait de deux hommes âgées entre 30 et 40 ans potentiellement en tenue civile bleue (pantalon et blouson bleu marine, pull bleu ciel) et portants des casquettes POLICE, selon les témoins, et qui prétexteraient qu'un commissariat de police venait d'ouvrir à Vitry-le-François pour rentrer et dérober des objets chez les victimes. La Gendarmerie précise qu'aucun commissariat de police venait d'ouvrir dans le secteur.

Le sud du département est en secteur gendarmerie. Les enquêtes sur ces communes sont donc réalisées par des militaires de la gendarmerie.

Par ailleurs la gendarmerie rappelle que les gendarmes se déplacent essentiellement en véhicule sérigraphié "Gendarmerie" et sont détenteurs d'une carte professionnelle au format carte bancaire avec leur photo.

En cas de doute, les personnes victimes du démarchage des deux individus doivent composer le 17 afin d'alerter la gendarmerie la plus proche.