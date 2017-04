Attention aux faux pompiers dans le Doubs

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs met en garde contre de faux pompiers qui font du porte à porte en ce moment dans le département.

Attention aux faux pompiers ! Une ou plusieurs personnes en uniforme sonnent aux portes en ce moment dans le Doubs. Ils se présentent comme des soldats du feu qui font une collecte et vous demandent de donner de l'argent pour les handicapés ou les orphelins des pompiers. Surtout ne donnez rien ! Il s'agit d'une arnaque. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours a reçu plusieurs signalement et confirme qu'il n'organise aucune opération de ce genre en ce moment. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à contacter la police ou la gendarmerie.