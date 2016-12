Attention aux sangliers sur les routes des deux Charentes

De nombreux accidents ont été causés ces derniers jours par des sangliers ou des chevreuils qui fuient les battues des chasseurs.

Attention aux sangliers et aux chevreuils en ce moment sur les routes de nos deux Charentes. Nous sommes en pleine période de chasse et les accidents se multiplient depuis quelques jours. Mardi encore, sur la Nationale 141 en Charente, dans le secteur de La Péruse, une voiture a percuté un sanglier. Mardi également, les sangliers sont entrés dans Saint-Jean d'Angély en Charente-Maritime. Le scénario est le même à chaque fois : ces grands gibiers traversent les routes pour échapper aux battues des chasseurs et à leurs chiens, dont le flair est plus efficace quand il fait froid.

Aucun accident n'a été grave jusque là. Mais la Gendarmerie de la Charente appelle les automobilistes à la vigilance.

Il faut donc être particulièrement prudent sur les routes, surtout dans les bois, surtout le dimanche, surtout la nuit, et surtout si un panneau signale qu'une chasse est en cours.