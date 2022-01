Attention au verglas : les routes sont glissantes en Haute-Vienne, de multiples accidents

Un appel à la vigilance ce mercredi matin. Levez le pied sur les routes de la Haute-Vienne ! Les routes sont glissantes par endroit surtout dans les secteurs de Saint-Léonard, Eymoutiers ou encore Ambazac. Le froid combiné à de la pluie mêlée à la neige rendent la chaussée parfois très dangereuse. Les secours sont déjà intervenus sur près d'une dizaine d'accidents sans gravité. Des accidents ont par exemple été signalés à Saint-Junien ou encore dans le secteur des Cars.

Des voitures dans le fossé sont aussi signalées, ce qui n'entrainent pas l'intervention des pompiers ou gendarmes, ici et là comme par exemple entre Panazol et le Palais-sur-Vienne .La recette pour éviter ce piège : réduisez la vitesse, et conduisez le plus souplement possible, sans à-coup, sans coup de volant, et sans freinage intempestif