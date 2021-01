Les vols dans les véhicules d'artisans se multiplient en Sarthe

Sur sa page Facebook ce mercredi 20 janvier 2021, la gendarmerie de la Sarthe appelle les artisans du département à la vigilance face à l'augmentation des vols à la roulotte dans les véhicules professionnels, en particulier la nuit et le week-end. Les voleurs ciblent le matériel électroportatif.

Depuis quelques jours, le groupement de gendarmerie de la Sarthe constate une augmentation des vols à la roulotte, plus particulièrement dans les véhicules des artisans (illustration)

La gendarmerie de la Sarthe constate une recrudescence des vols de matériel professionnel dans les véhicules d'artisans du département, au point de publier un appel à la vigilance sur sa page Facebook ce mercredi 20 janvier 2021.

Le matériel électroportatif particulièrement ciblé

Les gendarmes précisent que les voleurs ciblent particulièrement "tout ce qui est électroportatif" et recommandent aux artisans de "noter et conserver les numéros de série [...] afin de pouvoir les identifier plus rapidement dans le cadre des enquêtes judiciaires".

"Nous demandons aux professionnels, victimes de ces vols à la roulotte, de prévenir immédiatement la gendarmerie, même de nuit", insiste le post Facebook, qui donne plusieurs conseils aux artisans pour se prémunir des vols : éviter de laisser les outils dans le véhicule la nuit ou le week-end, se garer près d'un obstacle pour bloquer l'ouverture des portes arrières du fourgon ou encore installer des lumières avec détection de mouvement.