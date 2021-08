Attention aux vols de pièces automobiles dans les Côtes d'Armor

Depuis plusieurs semaines, les pots catalytiques disparaissent dans les Côtes d'Armor, et plus particulièrement dans l'agglomération de Saint Brieuc. Les victimes ? Les voitures stationnées sur la voie publique, dans des garages et des concessions automobiles.

Les vols ont lieu le plus souvent le week-end et ne durent que quelques secondes, le temps de scier le convertisseur, avertissent les gendarmes. Il suffit aux voleurs de pouvoir se glisser sous la voiture.

Les gendarmes conseillent de ne pas garer son véhicule dans un endroit isolé et mal éclairé.