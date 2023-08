Attention, de nombreuses escroqueries aux faux ordres de virement dans le Gard

L'arnaque aux faux ordres de virement : les escrocs prennent le contrôle de la boîte mail d'un professionnel qui reçoit de l'argent. Puis par un jeu de règles sur les mots-clés font tomber dans les spams tous les courriels contenant ces mots-clés, comme RIB par exemple. Les escrocs fouillent alors les spams, mettent la main sur le RIB du professionnel piraté, le falsifient et envoient une facture à l'un de ses clients. Client qui paye mais l'argent file à l'étranger. Le temps de comprendre qu'il y a arnaque, d'alerter la banque, les enquêteurs, puis de remonter la piste, l'argent a souvent disparu.

Deux cas récents dans le Gard traités par la gendarmerie de Bagnols sur Cèze. En juin, le client d'un artisan de Sabran reçoit une facture. Ce client vire l'argent demandé, 18.000€, mais le RIB était faux. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé les 18.000€. Autre affaire, plus récente, qui elle se termine bien. Un homme voulait acheter une maison dans l'Uzège : comme demandé par le notaire il vire l'argent début juillet, 511.000€, sur le RIB qu'il a reçu, mais c'était un faux RIB. La boîte mail de ce notaire du Nord avait été piratée.

Mais là les gendarmes ont retrouvé la somme. Elle était sur le compte d'une grande société, au Maroc. Probablement les escrocs n'avaient pas encore pris le temps de l'envoyer ailleurs pour égarer les enquêteurs. Contactée, cette société a dit ne pas comprendre et a renvoyé l'argent, finalement rendu à la victime début août. Arnaque déjouée, mais c'est rare. D'où l'appel des gendarmes : réagir le plus vite possible, que ce soit auprès de la banque, des gendarmes ou de la police. De plus ils recommandent d'avoir un bon anti-virus et de ne pas ouvrir les courriels douteux pour ne pas voir sa boîte mail piratée.