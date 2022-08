Attention aux "escrocs au matelas" sur les parkings des supermarchés de Draguignan et Trans-en-Provence

C'est un scénario très élaboré, mais semble-t-il bien rôdé ! Depuis quelques jours, le commissariat de Draguignan (Var) enregistre des plaintes pour des "abus de faiblesse" et une escroquerie au matelas. Les escrocs abordent leurs victimes, souvent âgées de plus de 80 ans, sur un parking de supermarché (à Draguignan et Trans-en-Provence notamment) et n’hésitent pas à les suivre jusqu’à leur domicile dans le but de leur vendre un nouveau matelas à... 1.400 euros !

Le commissaire Cédric Fèvre, directeur de la Sécurité publique à Draguignan, détaille le procédé : "Un premier escroc aborde sa victime au moment où elle est concentrée à ranger ses courses. En lui posant subtilement des questions, il arrive à savoir quand et où la personne a acheté son matelas. Il se fait alors passer pour quelqu'un du service après-vente de l'enseigne et explique qu'il y a des problèmes sur cette literie, avec la présence notamment d'acariens."

Coup de couteau dans le matelas

L'homme propose alors d'accompagner la victime à son domicile pour constater les faits. "Dans un cas, la personne a refusé. Mais l'escroc l'a malgré tout suivie et a réussi à force de persuasion à s'introduire jusque dans la chambre" précise le policier. Muni d'un discret couteau, l'homme fait une entaille dans le matelas et montre ainsi à la victime qu'il y a bien un problème et qu'il faut changer de matelas.

Un deuxième individu arrive alors avec un matelas neuf, vendu 1.400 euros ! "Ils vont même jusqu'à proposer une ristourne de 200 euros en cas de paiement en liquide. Et ils accompagnent la personne âgée à la banque pour qu'elle puisse retirer de l'argent" poursuit le commissaire.

Les policiers appellent donc à la vigilance et rappellent qu’il est préférable de ne rien acheter à un inconnu croisé dans la rue. Ils conseillent de demander un délai de réflexion au(x) "vendeur(s)". En cas de nouveau rendez-vous, il faut se faire accompagner d'un de ses enfants ou d'une autre personne digne de confiance.

Le ministère de l'Intérieur a également publié en ligne il y a quelques semaines un guide de lutte contre les arnaques, disponible sur le site du ministère.