Attention à la neige et au verglas en Lozère

Le département a été placé en vigilance jaune ce jeudi soir pour la neige, mais surtout pour le verglas

La Lozère a été placée en vigilance jaune, ce jeudi en fin d'après-midi, pour la neige et le verglas. Des chutes de neige sont attendues dès 300 mètres d'altitude dans la soirée et dans la nuit. Un nouvel épisode pluvieux aborde le département en cette fin d'après-midi et la limite pluie-neige va s'abaisser rapidement en cours de nuit. Les quantités de neige ne devraient pas être très importantes, entre 3 et 5 cm selon les prévisions.

Mais, la Préfecture de Lozère attire plus particulièrement l'attention des automobilistes sur les risques de verglas. En seconde partie de nuit, la chute des températures devrait entraîner la formation de plaques de verglas sur des chaussées déjà mouillées. Les conditions de circulation pourraient devenir très délicates et les automobilistes sont invités à la plus grande prudence.