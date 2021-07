Attention, les arnaqueurs sont de retour en Charente

Les gendarmes de Charente appellent à la prudence. En ce moment, dans le secteur d'Angoulême, les tentatives d'arnaque se multiplient. Des escrocs essaient de vendre de force des masques, calendriers et même des éponges.

Attention aux escrocs... Les gendarmes de Charente appellent à la vigilance. En ce moment, c'est le retour de certains arnaqueurs dans le secteur d'Angoulême. Ils essaient de vendre masques, cartes postales, et même calendriers, éponges et serpillères! Ne les laissez pas rentrer, conseillent les gendarmes, s'ils n'ont pas d'autorisation de la mairie et de pièce d'identité.

Et si vous avez un doute, vous pouvez appeler la mairie ou la gendarmerie. Les gendarmes de la compagnie d'Angoulême qui conseillent de noter la description de ces escrocs et pourquoi pas leur plaque d'immatriculation.