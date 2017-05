Attention, un nouveau radar entre en service ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales

Il va vraiment falloir lever le pied sur l'autoroute A 9 : un radar-chantier entre en service dès ce mercredi sur la zone de travaux entre Le Boulou et Le Perthus.

C'est l'une des zones les plus accidentogènes des Pyrénées-Orientales en ce moment. Un radar chantier commencera à flasher dès ce mercredi sur l'autoroute A 9 entre le Boulou et le Perthus, au coeur des travaux d'élargissement. Ces dernières semaines, de nombreux accidents se sont déroulés dans le secteur : la faute aux voies étroites et au trafic intense des poids-lourds.

Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, le radar flashera dans les 2 sens et fera la différence entre un poids-lourds, une voiture ou une moto.