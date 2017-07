Attention à vos voitures : les vols à la roulotte explosent en Seine-Maritime

Le phénomène est national mais particulièrement marqué en Seine-Maritime, les viols à la roulotte augmentent de 50% depuis le début de l'année. Les peines encourues ne sont pourtant pas anodines.

Le phénomène est national depuis le début de l'année mais s'observe plus particulièrement en Seine-Maritime. Le nombre de vols à la roulotte a augmenté en un an de plus de 50%. On avoisinait les 2 000 faits en juillet 2016, on est à plus de 3 000 un an après dans le département.

Le vol à la roulotte, c'est le fait de fracturer ou d'ouvrir un véhicule afin d'y voler (ou non) ce qu'il y a dedans.

Selon les autorités, les butins sont à chaque fois minimes mais cette recrudescence inquiète, aussi bien en ville qu'à la campagne.

Pascal Prache, le procureur de la République à Rouen, rappelle que les peines encourues ne sont pas bénignes. Ce qui n'empêche pas des individus d'agir, seul ou en groupe.