Attestation, port du masque, les contrôles se multiplient

Après quelques jours de souplesse et de pédagogie, les autorités sont désormais passées à la phase suivante. Port du masque, attestations, les opérations de contrôles se multiplient dans l'île.

Ce mardi matin, le préfet de région et le coordonnateur des services de sécurité se sont déplacés sur le port d'Ajaccio pour assister à une opération de contrôle au débarquement des bateaux. 160 véhicules et leurs passagers ont été contrôlés, ainsi qu'une dizaine de passagers piétons. La grande majorité d'entre eux était en règle, mais six procès verbaux ont tout de même été dressés, essentiellement en raison de l'absence d'attestation de déplacement.

Le préfet de région et le coordonnateur des services de sécurité intérieure ont assisté aux opérations de contrôle, ce mardi, sur le port d'Ajaccio © Radio France - Marion Galland

Des opérations de contrôles qui ont également lieu à l'aéroport ou en centre-ville.