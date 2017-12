Dolomieu, France

Le braquage du tabac-presse de Dolomieu, le 29 juillet 2014, et la mort d'Hugo, 33 ans, un client qui s'interpose sont-ils dus un à la panique d'un débutant ou à un garçon jeune mais déterminé ? Cette question est au cœur du procès devant les assises de l'Isère qui s'est ouvert mardi et qui se tient jusqu'à vendredi. L'un des malfaiteurs s'est suicidé en prison et l'autre -celui qui a toujours reconnu avoir tiré- est donc jugé pour vol avec violences ayant entraîné la mort. Il s'agit d'un Morestellois, âgé de 22 ans, qui assume l'entière responsabilité mais qui plaide le moment de panique. Hier, la journée a été marquée par les auditions des témoins dont la maman d'Hugo En fin de journée, la cour a visionné les images de vidéo-surveillance du commerce.

Les auditions des témoins

Cela a commencé par la buraliste qui reconnaît qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est dit dans son commerce ce jour-là. "Mais j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un braquage", confie Dominique Janin-Gadoux, déjà victime d'un braquage 6 mois plus tôt. Comme lui ont conseillé les gendarmes, elle obtempère et voit que c'est sur ses clients que l'arme est braquée. Il y a notamment une jeune fille de 11 ans. Elle se souvient aussi du "regard froid et déterminé" de celui qui tient le fusil de chasse. Un flash qui revient tardivement pour l'un des avocats de l'accusé. Selon la buraliste, l'arme ne bouge pas, il n'y a pas de tremblements. Quant à Hugo qui s'interpose, pour un client du bar, il dit quelque chose du style "arrête, tu vas faire une bêtise" de manière calme.

SON BURALISTE

A l'extérieur du commerce, plusieurs témoins, qui disent avoir des souvenirs précis, assurent que l'arme était braquée en direction d'Hugo. Une jeune fille précise que l'accusé alors qu'Hugo s'approche de lui avance en direction de sa future victime, au lieu de reculer. "Il court, comme s'il paniquait" selon elle. Une impression relevée par Me Mennessier pour la défense qui parle depuis le début d'un tir de panique. Un autre témoin raconte qu'Hugo a dit "vas-y tire". "Je voulais faire peur , et c'est moi qui ait eu peur", explique l'accusé, qui aurait donc été déstabilisé par l'intervention d'Hugo, visiblement pas impressionné. "Oui, mais vous, vous aviez une arme", lui rétorque l'avocat de la famille d'Hugo, Me Versini. Quand Me Rajon, représentant de la buraliste, demande à l'accusé pour quelle raison il a tiré en direction d'Hugo et non en l'air, l'accusé répète qu'il ne voulait pas tuer. Il invoque souvent l'adrénaline qui lui aurait fait perdre la maîtrise de lui-même.

Les témoins ont souvent eu des hésitations - les faits remontent à 3 ans et demi et ont eu lieu en quelques minutes -, parfois, au contraire, ils ont été très précis, catégoriques sur tel ou tel point. Des témoins assurément tous marqués, encore choqués par la scène. Certains sont aujourd'hui encore traumatisés. Une jeune fille en larmes, une mère de famille en sanglot qui ne peut plus regarder de séries policières ou qui ne supporte plus les personnes qui -comme les braqueurs ce jour-là- portent des capuches. Il y a aussi ce grand gaillard renfermé, comme tétanisé, lorsqu'il a dû raconter ce qu'il vu. Pour beaucoup, il y a les crises d'angoisses, les troubles du sommeil.

REPORTAGE TEMOINS

L'audition de la maman d'Hugo

L'après-midi, la cour d'assises a entendu le papa et le frère d'Hugo. Les deux ont évoqué le garçon qu'il était, la douleur de sa perte. La maman, Brigitte Villeret-Mollaret a été longtemps été auditionnée car elle était présente au moment du drame. Elle attendait son fils, dans sa voiture, sur le parking qui se trouve devant le tabac-presse.

Avant d'évoquer les faits, elle a parlé d'Hugo, "un petit garçon facile à vivre", "un jeune homme proche de la nature". "Il ne supportait pas l'injustice". Le portrait d'un idéaliste. Elle n'a pas occulté sa crise d'ado en 3e où il ne suit plus trop alors en classe et où il commence à boire et à fumer du cannabis. Quelques errements et des incompréhensions aussi avec son papa. Et le problème de la drogue qui persiste malgré le travail. Mais Hugo se soignait. "Depuis 3 ans", précise sa mère. Hugo avait de nouveaux projets professionnels et souhaitait construire une famille avec son amie.

Le président lui demande si pour elle, son fils est toujours là? Elle répond "oui". Elle parle aussi de la scène du drame, dit avoir entendu des "cris", puis voit 2 hommes qui courent dont Hugo. Les larme aux yeux, elle raconte les minutes qui suivent et qui lui semblent "irréelles", comme si elle était "paralysée." Elle mettra plusieurs secondes à se rapprocher d'Hugo, qui vient de s'effondrer à terre. Elle évoque le râles, le sang qui sort du nez, de la bouche. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que c'est fini.

Le président ose alors cette question que beaucoup se pose : pourquoi Hugo s'est-il interposé dans ce braquage ? "Il n'a pas fait de folie" explique Brigitte Villerez-Mollaret, "c'est en lien avec ses valeurs, il détestait l'injustice et il y a avait une petite fille parmi les clients". Comme les amis d'Hugo, elle n'a absolument pas été surprise de cette intervention.

Le président de la cour d'assises l'interroge aussi sur le rôle éventuel qu'ont pu avoir l'alcool et la drogue ? L'autopsie révèle un taux de 0.7 grammes d'alcool par litre de sang et des traces de cocaïne. "C'était dérisoire" d'après la maman qui dit que pour elle qu'elles que soient les circonstances, le comportement d'Hugo était conforme à sa personnalité. "Il était calme, normal." Ce que confirment d'ailleurs certains témoins.

L'accusé lui est resté pendant tout ce témoignage tête baissée. Quand le président lui donne la parole, il marmonne quelques excuses aux proches d'Hugo. Mais sans les regarder. Il leur tourne le dos.

La vidéo-surveillance

En toute fin de journée, la cour d'assises a visionné les images tournées par les caméras de vidéosurveillance du tabac-presse ce jour-là. Uniquement des vues de l'intérieur et pas de son.

Ce qu'on apprend c'est que tout se passe vite. Hugo, la victime, rentre 24 secondes avant l'irruption des malfaiteurs dans le commerce. Eux arrivent à 15h38 et 11 secondes. On voit l'accusé braquer 3 clients qui se tiennent devant le comptoir, puis son arme fait un quart de tour et là, son arme vise Hugo, un peu en retrait, vers un stand de magazines. Ce dernier marche et fait reculer celui qui le tuera ensuite devant les marches du commerce. Puis on voit le 2e malfaiteurs sortir avec son butin. Le braquage a duré en tout et pour tout à peine 25 secondes.

Ce jeudi, des experts seront notamment entendus : médecine légale et balistique. Les plaidoiries et le réquisitoires doivent démarrer vendredi matin pour un verdit attendu dans la journée. Pou des faits de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.