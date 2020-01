"Au barreau de Saint-Étienne on le savoir-faire mais pas le 'faire savoir'" (Me Viallard-Valezy)

Saint-Étienne, France

"J'ai pris mes fonctions le 1er janvier et je dois dire que j'ai tout de suite été dans le bain", explique Me Solange Viallard-Valezy, le nouveau bâtonnier du barreau de Saint-Étienne. Dans le bain de la mobilisation contre la réforme des retraites. "Ce mouvement est extrêmement important et le barreau de Saint-Étienne s'est mobilisé", commente Me Viallard-Valezy.

Les avocats stéphanois sont en grève illimitée, ils ont mené des actions autour du Palais de justice mais ont aussi participé à des manifestations de l' intersyndicale en ce début janvier. "Je dois dire qu'on a été parfaitement accueilli", commente le nouveau bâtonnier, précisant que "ce n'est pas dans la culture des avocats de descendre dans la rue, si on l'a fait c'est véritablement qu'il y a un ras-le-bol de la profession, parce qu'on a le sentiment de ne pas être entendu et d'être extrêmement mal considéré".

Un barreau "dynamique et jeune"

Concernant son bâtonnat, l'objectif principal de Me Viallard-Valezy, c'est la communication. "On a un barreau qui est dynamique, qui est jeune, et on a des avocats qui se mobilisent. Faut quand même savoir que pratiquement tous les avocats du barreau de Saint-Étienne assument des missions au titre de l'aide juridictionnelle, on assume une trentaine de consultations sur tout le ressort", détaille le bâtonnier. "On a vraiment des avocats qui sont mobilisés et qui sont compétents, pas besoin d'aller à Lyon", ajoute-t-elle, car elle s'étonne toujours de voir que des avocats lyonnais ou parisiens sont souvent sollicités pour des dossiers stéphanois. "Je crois simplement qu'à Saint-Étienne, on a la savoir-faire, mais pas le 'faire savoir'", résume-t-elle.