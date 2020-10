Au Boulou, les policiers municipaux bientôt armés

Une petite révolution au Boulou : la police municipale va bientôt être armée. La préfecture des Pyrénées Orientales a donné son feu vert il y a quinze jours, suite à la demande du maire de la ville, François Comes.

Au total, les 8 agents de la ville, quatre vont recevoir des armes de poing, des pistolets semi-automatiques de type Glock 17, de 9 mm. Ils vont évidemment être formés : ils ont déjà passé un module juridique, légal. Au niveau de l'armement proprement parlé, ils vont être formés pendant 7 jours au manipulation des armes, au tir. "Je crois qu'on va tirer à peu près 300 cartouches", précise Etienne Carlier, responsable de la police municipale du Boulou, qui fait partie des quatre policiers à recevoir des armes.

Lutter contre la délinquance

C'est un complément d'armement, précise le nouveau maire François Comes. Les policiers municipaux disposent déjà de matraques, de taser et de bombes lacrymogènes. "Notre police municipale va être armée, pour assurer une dissuasion mais aussi assurer une intervention conjointe avec les équipes de gendarmerie sur les sorties nocturnes en centre-ville ou dans les environs pour assurer une présence sur notre territoire de passage".

Le maire le dit, cette délinquance est "sommaire". Il pointe aussi des incivilités sur la voie publique, des incivilités routières. "Il y a un moment, il faut faire cesser tout ça pour que les gens se sentent bien dans notre commune, pour devienne encore plus attrayante et agréable pour tout le monde".

Désormais, les policiers municipaux vont pouvoir à nouveau patrouiller de nuit, dans la ville, conjointement avec la gendarmerie. Ils avaient arrêté après les attentats de 2015, parce qu'ils n'étaient pas assez équipés, notamment en terme d'armes, face au risque terroriste, explique Etienne Carlier.

Une demande forte

Les policiers attendaient depuis longtemps de recevoir ces armes. "On a essayé de continuer à faire des patrouilles même en début de soirée, et c'est vrai que les temps changent. La délinquance s'endurcit un petit peu. On peut être face à des armes blanches ou à des chiens dangereux ou à tous types d'agressions, et notre équipement était un peu léger. Il nous fallait ce complément d'armement." Depuis son arrivée en 1999, le brigadier chef principal note une différence : il y a une gradation de la délinquance, même si le Boulou reste encore "paisible."

Une fois formés, les policiers municipaux recevront leurs armes : ce sera d'ici quelques semaines.