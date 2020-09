Pompiers et gendarmerie sont intervenus dans la matinée de ce mardi 1er septembre, pour un accident entre trois véhicules sur la départementale 123. Il y a six blessés en urgence relative.

Au Bourgneuf-la-Forêt, un choc frontal entre deux voitures fait six blessés

Cet accident fait six blessés transportés en urgence relative.

Un accident est survenu ce mardi 1er septembre, vers 9h30 sur la route de la Baconnière, au Bourgneuf-la-Forêt. Trois véhicules sont en cause selon la gendarmerie.

Un camionnette voulait en fait tourner à gauche, au même moment, une voiture tente de la doubler et c'est là qu'elle percute le véhicule qui arrive en face. Un choc frontal qui fait six blessés en urgence relative, ils ont été transportés aux hôpitaux de Laval et Vitré.

A midi, la départementale 123 est encore neutralisée au niveau du lieu-dit le Haut-Plessis. Une déviation est mise en place via les RD30, 115 et 31.