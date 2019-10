Au Cellier, entre Nantes et Ancenis, la tempête de lundi n'a pas fait de blessés mais beaucoup de dégâts. Les trois écoles restent fermées toute la semaine. La RD68 est coupée sur 1,5 km et 180 foyers étaient privés d'électricité mardi soir.

Au Cellier, après la tempête, nettoyage et déblayage

Le Cellier, France

Des tuiles cassées, des arbres déracinés, des mobiliers de jardin envolés : au lendemain des violents orages en Loire-Atlantique et en Vendée lundi après-midi, l'heure est au nettoyage et au déblayage au Cellier, entre Nantes et Ancenis.

Le toit de l'école privée Saint Jean Bosco est très abîmé. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les écoles fermées toute la semaine

La tempête n'a fait aucun blessé mais les dégâts sont importants. Le toit de l'école privée Jean Bosco s'est en partie envolé, il y a également eu des infiltrations d'eau. Les trois écoles restent donc fermées toute la semaine. La mairie accueille les enfants dont les parents n'ont pas trouvé de solution de garde. En ce qui concerne la réouverture des établissements à la rentrée, la directrice de l'école privée n'a pas souhaité donner de précision sur le calendrier des réparations.

Le courant rétabli mardi soir selon Enedis

A cause de cette tempête, la route départementale 68 est toujours coupée ce mardi soir sur environ 1,5 km entre le Château de Clermont et la liaison avec la RD723. D'après le conseil départemental, "elle ne rouvrira pas à la circulation dans la soirée". Une déviation est mise en place.

Mardi soir, 181 foyers étaient toujours privés d'électricité au Cellier. Enedis prévoit de rétablir le courant mardi dans la soirée pour tous les habitants sauf dix. Leur logement est situé près d'un poteau électrique cassé, dont la réparation est prévue mercredi. En Loire-Atlantique, Enedis comptabilise 800 foyers privés d'électricité mardi soir suite aux orages.