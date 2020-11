Au cœur de l'affaire Daval : qui est Jonathann Daval ?

Le mari d'Alexia Daval est rapidement soupçonné meurtre de sa femme Alexia et arrêté le 29 janvier 2018. Il livre des aveux lors de sa garde à vue. Sa personnalité interroge car ses revirements seront nombreux au cours de l'instruction.

Episode 3 : qui est Jonathann Daval ? Copier

Du veuf éploré au principal suspect

Pour le grand public, Jonathann Daval a d'abord le visage d'un homme en pleurs : celui d'un mari qui a perdu sa femme. Trois mois plus tard, il avoue et on se demande, incrédule, comment ce jeune homme au visage doux a pu opérer un tel revirement. Cela s'accélère encore d'un cran, quand quelques mois plus tard, il accuse sa belle-famille d'un complot familial.

Petit à petit, il reconnait sont implication. Son comportement et ses revirements interrogent toujours.

Dans ce podcast, Jean-François Fernandez, qui a couvert les événements pour France Bleu, raconte, à l'aide de ses archives sonores et d'interviews inédites, la personnalité du principal suspect. Avec les regards croisés d'un des avocats de Jonathann Daval, Me Ornella Spatafora et de celui qui a représenté la famille d'Alexia jusqu'en décembre 2019, Me Jean-Marc Florand.

Les cinq épisodes de la série

Un podcast natif porté par Jean-François Fernandez (journaliste) et réalisé par Jean-François Dehecq (technicien du son), musique par Matthieu Rose.