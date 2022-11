Au cœur de V13 : un avocat grenoblois raconte le procès des attentats du 13 novembre.

Maitre Hervé Gerbi, du barreau de Grenoble, représentait, dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un couple de grenoblois. Ce couple était attablé, ce soir-là, dans l'un des restaurants, visés par les terroristes. Ils ont vu leur amie, avec laquelle ils dinaient, mourir sous leurs yeux, sous les balles du commando. Eux en sont ressortis indemnes physiquement mais marqués psychologiquement à jamais.

Les parties civiles, au cœur du procès V13

Maitre Gerbi faisait partie des 350 avocats, défense et parties civiles, de ce procès. Lui-même a plaidé une vingtaine de minutes, le temps imparti à chacun étant limité. Pour lui, il y aura un avant et un après procès V13 : "Pour la première fois, on a donné une place extraordinaire aux victimes, à l'exposé de leur souffrance. Cela a contribué à recentrer l'objectif d'un procès pénal. Un procès pénal, c'est une sanction au nom de la société, mais la société, ce sont aussi toutes les victimes qui sont venues déposer à la barre. Ce mot, déposer, a plusieurs sens. On vient déposer quelque chose pour que quelqu'un en fasse autre chose. Ce procès a permis de dire que la souffrance des victimes était une donnée à part entière d'un procès pénal."

Emotion

Maitre Gerbi dira aussi, durant sa conférence, ce soir, combien le témoignage des victimes a pu être bouleversant pour lui, tout en précisant qu'il n'était pas le seul à être ému, parfois même le président de la Cour, lui-même, semblait touché par ce qu'il entendait. "On essaie toujours de rester professionnel, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai été par exemple touché par cette jeune femme qui avait rencontré un jeune homme sur une application en ligne. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Il lui a sauvé la vie, mais il est mort en lui serrant la main. C'est terrible, une histoire d'amour naissante qui se termine dans ces circonstances aussi tragiques !"

