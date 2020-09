Valence : au collège Jean-Zay, 125 sixièmes ont fait leur rentrée ce lundi

Plus de 153 000 élèves de Drôme et d'Ardèche ont débuté la rentrée ce lundi matin. Au collège Jean-Zay à Valence, la rentrée est échelonnée. 125 élèves de sixième ont retrouvé le chemin des cours ce lundi matin.

Devant la grille du collège Jean-Zay à Valence, il y a un peu de stress parmi les élèves, mais aussi de l'excitation à quelques minutes de l'appel des classes par le principal. "On est excité d'aller dans une nouvelle école, de rencontrer des gens, de faire pleins de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire quand on était à l'école primaire" raconte Théodore, peu stressé par cette rentrée. "Moi, ça me fait plaisir de devenir un peu plus grande, ajoute de son côté Esther, même si on devient les plus petits au collège."

Une semaine avant la rentrée, l'établissement a organisé une semaine "école ouverte", une sorte de pré-rentrée pour reprendre le rythme scolaire, mais surtout découvrir ce nouvel environnement. La moitié des sixièmes ont participé, sur la base du volontariat. "Le matin, on avait un petit carnet avec des exercices pour se préparer pour la rentrée, explique Nalasami. C'est moins angoissant que si on rentrait sans rien parce qu'on est déjà un peu préparé et qu'on a déjà vu certains profs."

Une rentrée particulière

À 8h40, les grilles du collège s'ouvrent. Enfants et parents pénètrent masqués dans la cour du collège. Une cour où les bancs et les tables de ping-pong ont été enlevés pour éviter les risques de contamination. Au sol, on devine encore les marquages au sol pour garantir la distanciation sociale.

"Nous voulons éviter le brassage des élèves", rappelle le principal David Riste, du haut de l'escalier où il va faire l'appel. Des sens de circulation ont été mis en place dans les bâtiments qu'il faut impérativement respecter, quitte à sortir pour re-rentrer à l'intérieur.

"Je ne suis pas très inquiète pour cette rentrée, affirme Rachel. Les enfants sont protégés. Je pense que les parents ont aussi fait le nécessaire dans le cartable des enfants. Ils ont suffisamment de masques. Ma fille a sa bouteille de gel hydroalcoolique avec elle. Après,[les enfants] rentrent au collège, il faut aussi leur faire confiance."

Au programme de cette première journée, découverte des emplois du temps, du règlement intérieur du collège. L'après-midi est dédiée à la cohésion de groupe avec des activités sportives et des jeux. Les cours commenceront ce jeudi.