Au commissariat de Poitiers, dernière ligne droite pour déposer sa procuration avant le 1er tour

Devant les portes du commissariat de Poitiers, le défilé est incessant. Toutes les cinq minutes, une personne sort et une autre entre pour venir déposer sa procuration en vue de l'élection présidentielle.

Delphine vient de faire la sienne en ligne, pour les deux tours. "Je viens de Haute-Savoie, explique la jeune femme. Je travaille à Poitiers en ce moment et je ne peux pas retourner de l'autre côté de la France." Elle a opté pour la procuration en ligne via le site maprocuration.gouv.fr. "J'ai tout fait en ligne. J'ai demandé à un membre de ma famille de voter pour moi et là je viens valider tout simplement mon identité au commissariat."

Jusqu'à 200 procurations traitées par jour

À quelques jours du premier tour, les électeurs sont de plus en plus nombreux à faire leur procuration. "C'est la dernière ligne droite" confirme le comandant Guillaume Wident, adjoint à l'état-major de la direction départementale de la sécurité publique de la Vienne.

Le commissariat a d'ailleurs renforcé son accueil pour gérer l'afflux. Des agents administratifs sont postés dans le hall et prennent en charge exclusivement les procurations. Jusqu'à 200 ont été traitées pour la seule journée de mardi. Et ce n'est pas encore fini.

"Théoriquement, vous pouvez faire votre procuration jusqu'au jour des élections, précise le commandant Wident. Mais si vous la faites le samedi, ça risque d'être compliqué surtout pour les procurations papier. Il faut qu'on les envoie ensuite à la mairie où vous votez et donc le courrier a peu de chance d'arriver dans le week-end"

Il est toujours possible de faire une procuration dans l'entre-deux tours pour le second.