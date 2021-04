Au commissariat de Tours, les appels urgents et non-urgents se multiplient depuis le début du covid-19

Le troisième confinement a débuté en Indre-et-Loire et les téléphones ne vont pas s'arrêter de sonner au commissariat de Tours. Au 17, police-secours, trois agents répondent aux urgences 24h/24, 7j/7. Seulement bon nombres d'appels n'ont aucun caractère d'urgence. "On a eu beaucoup plus d'appels de gens qui voulaient des renseignements sur les déplacements", explique Richard, opérateur, "on est d'accord que ce n'est pas une urgence ! Mais le 17 est un numéro gratuit. Et quand on ne sait pas qui appeler on appelle la police..."

Une soixantaine d'appels par heure au standard

Les opérateurs sont bien évidemment formés pour faire le tri, afin de ne pas passer à côté d'une véritable situation d'urgence. "Depuis un an, nous recevons beaucoup d'appels dits "polluants"" constate Hakim, responsable du Centre d'information et de commandement. "Des gens qui appellent régulièrement le 17 parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques ou autres. Certains ont commencé lors du premier confinement et ont du mal à arrêter depuis. Ils ont plus besoin d'un soutien psychologique qu'autre chose. Ce qui est difficile c'est que nous avons un travail de tri à faire, on n'a pas un temps infini à consacrer aux personnes qui appellent pour des problèmes qui ne sont pas urgents. On coupe court à la conversation, on renvoie vers d'autres numéros, car il faut qu'on se concentre sur les urgences." Une raison à ce phénomène ? "On est l'un des derniers services ouvert 24h/24" répond la commandant Fostier, "on s'en félicite d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur".

Dans une autre salle adjacente, Philippe gère le standard du commissariat. Il est submergé d'appels depuis le début du covid-19. "Sur une heure, pendant les confinements, j'ai pu recevoir 50 à 60 appels ! En temps normal c'est divisé par deux..." La plupart du temps, pour les questions liées au coronavirus qui ne sont pas d'ordre médical, Philippe renvoie vers le numéro vert, le 0 800 130 000. "Mais eux aussi sont débordés" affirme le standardiste.

Une nouvelle plateforme web

Pour tenter de désengorger les services téléphoniques des commissariats, la police nationale a récemment lancé une plateforme internet, moncommissariat.fr, dédiée aux questions non-urgentes. A Tours, dans quelques semaines, des renforts seront alloués aux effectifs de police-secours, comme l'a annoncé dernièrement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.