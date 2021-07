Au Coteau, une station-service a été défoncée et cambriolée avec un camion-bélier

C'est aux alentours de 3 heures du matin dimanche 4 juillet que le casse a eu lieu au Coteau. Des cambrioleurs ont lancé un camion-plateau sur la devanture de la station-service Avia située Boulevard Charles-de-Gaulle.

Bilan : la devanture et la réserve de la station d'essence ont été complètement défoncées par ce camion-bélier mais les cambrioleurs sont repartis sans butin. Et pour cause, le coffre était vide.

La station-service avait déjà été cambriolé il y a deux semaines mais cette-ci sans la manière forte. Des cambrioleurs avaient alors cassé une vitre pour voler des coffres dans l'établissement.

Ce dimanche, la police a ouvert un enquête pour tenter de retrouver les cambrioleurs ainsi que le camion qui a servi de bélier.