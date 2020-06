Au cours de la nuit, quatre jeunes se livrent à plusieurs vols avec violences dans le centre de Montpellier

Au cours de la même nuit ils ont arraché deux portables et agressé trois personnes (illustration)

Leur folle nuit a commencé un peu avant 3 heures, ce jeudi dans le quartier de Arceaux à Montpellier. Eux sont quatre, ils croisent d'abord la route d'un autre groupe, un jeune homme et deux jeunes filles. L'une d'elles prend des photos avec son téléphone portable. Son appareil lui est arraché des mains, le garçon qui l'accompagne tente de s'interposer. Résultat : aspergé avec du gaz lacrymogène et roué de coups dans la foulée.

Une demie-heure plus tard, le quatuor se trouve pas très loin, à Figuerolles. Nouvelle victime : un homme en train de téléphoner se fait arracher son portable. Seul, il ne peut rien faire pour le récupérer.

Vers 4 heures 30, rue Foch, c'est une jeune femme de 26 ans, sac à main en bandoulière, qui est prise pour cible. Le groupe s'approche d'elle et l'asperge directement avec du gaz. Les quatre prennent la fuite après lui avoir volé son sac.

Grâce au signalement, ils seront repérés à l'aide des caméras de vidéosurveillance dans le quartier des Arceaux, trois-quarts d'heure plus tard. Une fois arrêtés en possession des téléphones volés, ils sont placés en garde à vue. Ils se présentent comme quatre mineurs non accompagnés de 16 et 17 ans. Vérifications faites par les policiers, d'entre eux sont majeurs.