Au Havre, elle prétendait travailler pour une association et volait la carte bancaire des personnes âgées

Une jeune femme de 22 ans a interpellée ce mardi matin chez elle au Havre. Placée en garde à vue pour avoir dérobé des cartes bancaires et parfois de l'argent liquide chez des personnes âgées, entre le 17 août et le 24 septembre 2023. Elle se faisait passer pour une employée de deux associations d'aide à la personne pour pénétrer chez des personnes âgées. Deux associations pour lesquelles elle avait travaillé pendant un mois, et expliquait à ses futures victimes qu'elle venait contrôler le travail de ses collègues. Elle en profitait alors pour dérober la carte bancaire et parfois de l'argent liquide. Elle achetait du tabac et des jeux a gratter "pour quelques dizaines d'euros" selon la police, et se débarrassait ensuite de la carte de paiement. Douze personnes ont porté plainte dans cette affaire confiée au groupe d'atteinte aux biens de la sureté urbaine du Havre. Majoritairement des femmes entre 65 et 93 ans qui vivent seules. La jeune femme a été présentée au Parquet mercredi et sera jugée le 25 janvier 2024, pour abus de faiblesse, utilisation frauduleuse de carte bancaire et usurpation d'identité. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire et a interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer une profession en lien avec les personnes âgées.

